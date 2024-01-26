Кофейная гуща для сада и огорода: способы применения

Дачники-старожилы знают, что органические удобрения можно делать практически из всего, из любых отходов продуктов питания: из скорлупы яиц, кожицы лимонов и картошки, черствого хлеба.
Из кофейной гущи тоже можно извлекать пользу. Разберемся, какую именно, с дачным экспертом.
Компост:
Сделайте смесь из кофейной гущи и любых органических отходов. Это могут быть листья, свежая скошенная трава, сено, опилки, кора).
На несколько недель положите все это в яму для ферментации. Потом можно использовать для улучшения качества почвы.
Удобрение:
Берем остатки кофе в виде кофейной гущи и разбавляем водой, поливаем полученной жидкостью растения.
Они получат питательные элементы, а вы приготовите бесплатную подкормку.
Для почвы:
Кофейная гуща часто добавляется в грунт в чистом виде, чтобы сделать его более плодородным и питательным.
При посадках:
Соедините гущу и золу, добавьте другие питательные вещества, которые есть под рукой.
Получится отличная смесь для посадок растений. Добавьте ее в лунку и ждите хорошего урожая.
Мульча:
Кофейную гущу можно использовать для мульчирования.
Насобирайте достаточное количество этих отходов и уложите солидным слоем вокруг растения.
Так вы сбережете воду в почве и напитаете грунт полезными элементами.
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