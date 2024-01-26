Почему клубника хорошо цветет, но ягод не дает: 5 основных ошибок

14:46 2024-01-26
Почему клубника хорошо цветет, но ягод не дает: 5 основных ошибок

Есть пять основных причин, которые могут вызвать проблемы с плодоношением даже у обильно цветущей клубники.

Хорошее цветение не всегда является показателем отличного будущего урожая.

Иногда ягод вовсе не бывает. Почему так происходит, будем выяснять.

Уход:

Первая причина - нет должного ухода. Не хватает влаги, питания, мало подкормок. Поливы делаются нерегулярно и скудно.

Вредители и болезни:

Вторая причина - присутствие вредителей, заражение болезнями.

Для того, чтобы это не мешало растениям плодоносить, регулярно проводите профилактические осмотры и обработки.

Вовремя выявляйте проблему и решайте ее.

Плохое опыление:

Клубника самоопыляемый вид, но если другие растения или другие виды клубники присутствуют на участке и могут служить опылителями, то это будет только плюсом и хорошо повлияет на урожайность.

Сроки сбора:

Рано собранные ягоды еще не дозрели и не годятся к употреблению. Перезревшие будут плохо лежать, быстро портиться, гнить.

Посадка

Если клубника растет в неподходящем месте, посажена не на ту глубину, то урожая может не быть.

Все эти тонкости обязательно надо соблюдать.

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