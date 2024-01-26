Астрономы назвали новый вид звёзд «старыми курильщиками»

14:56 2024-01-26
Астрономы назвали новый вид звёзд «старыми курильщиками»

Новый вид красных гигантов изучался учёными последние десять лет, и наконец эти звёзды получили официальное название.

Британский телеканал Sky News сообщил, что открытые звёзды располагаются в центре нашей галактики и по классу относятся к красным карликам.

Название "старые курильщики" они получили благодаря облакам пара, которые эти звёзды периодически выпускают.

Учёные сходятся во мнении, что открытие "старых курильщиков" может серьёзно изменить нынешнюю научную картину мира, поскольку раньше эксперты не знали о звёздах, способных перераспределять тяжёлые элементы путём извержения пара.

Тем не менее, астрономы до сих пор не могут объяснить причину и механизм испускания пара "старыми курильщиками" в центре Млечного пути.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:37

Светлана Игнатьева

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Сейчас популярной в девяностых американской актрисе 52 года, и у нее диагностировали рак молочной железы 2-й стадии.
Игнат Ветров
13:33

Игнат Ветров

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси вполне довольна своей нестандартной внешностью, благодаря ей она и обрела мировую славу.
Светлана Игнатьева
13:11

Светлана Игнатьева

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

Старики жалеют, что не очень хорошо следили за своим здоровьем и внешностью, были не очень решительными и не захотели стать родителями.
Светлана Игнатьева
13:00

Светлана Игнатьева

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В этом штате зафиксирован самый высокий уровень бездомности среди людей в США, и пока решения проблемы нет.
Светлана Игнатьева
12:10

Светлана Игнатьева

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Влиятельный тесть одно время даже был продюсером зятя, но после развода дочери по инициативе дедушки ребенку запретили общаться с музыкантом.
Светлана Игнатьева
11:58

Светлана Игнатьева

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Эта часть Арканзаса богата драгоценными камнями благодаря извержению вулкана, которое случилось около 100 миллионов лет назад.
Светлана Игнатьева
11:44

Светлана Игнатьева

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

Ученые отметили, что остатки ранее существовавших озер похожи на то, как сегодня выглядят аналогичные породы на Земле.
article_image 14:00

Адель Гюго: Синдром вечной любви

Продолжительная болезненная любовная одержимость носит название «синдром Адель Гюго» – в честь дочери писателя Виктора Гюго.

article_image 13:56

Психиатр, которого пришлось лечить психиатрам

Как известно, физикой Альберта Эйнштейна заинтересовала – ещё в университетские годы – первая жена, Милена Марич.

article_image 13:50

У Марии Монтессори, известного итальянского врача и педагога, в честь которого названа популярная образовательная система, тоже был свой секрет

В конце 1890-х годов у нее начались тайные романтические отношения с коллегой Джузеппе Монтесано.