Астрономы назвали новый вид звёзд «старыми курильщиками»

Британский телеканал Sky News сообщил, что открытые звёзды располагаются в центре нашей галактики и по классу относятся к красным карликам.

Название "старые курильщики" они получили благодаря облакам пара, которые эти звёзды периодически выпускают.

Учёные сходятся во мнении, что открытие "старых курильщиков" может серьёзно изменить нынешнюю научную картину мира, поскольку раньше эксперты не знали о звёздах, способных перераспределять тяжёлые элементы путём извержения пара.

Тем не менее, астрономы до сих пор не могут объяснить причину и механизм испускания пара "старыми курильщиками" в центре Млечного пути.