Как убрать сорняки на газоне: есть три хороших способа

Ухаживать за красивым газоном нужно очень старательно, хороший результат требует немало трудов.

Идеальный пушистый растительный ковер могут испортить сорные травы.

Как с этим бороться, рассказал эксперт.

Сода в помощь:

Пищевая сода может навести порядок на границах газона и садовой дорожки, именно оттуда чаще всего пролазят настырные сорняки.

Делаем так: просто посыпаем содой пограничные участки и спокойно забываем о существовании сорной травы.

Уксусная обработка:

Заполняем разбрызгивающее устройство уксусом, причем нием его разбавлять не надо, и проводим опрыскивания сорняков.

Вскоре от них не останется и следа. Но использовать уксус надо осторожно, избегая случайного попадания на культурные растения, обитающие поблизости.

Обыкновенная водка:

Смешиваем водку с жидким мылом и водой. Опрыскиваем сорняки, вылезшие на солнечных участках.

В тени раствор будет бесполезен. Для раствора берем 30 мл водки, 500 г воды, немного мыла.