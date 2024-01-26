Во Владикавказе мужчина на коне напал с плёткой на полицейского

Событие произошло вечером 25 января, когда сотрудник ДПС остановил тонированный автомобиль "Митсубиси Лансер". Правоохранитель хотел составить протокол на водителя за управление авто с наличием неисправностей.

В этот момент к полицейскому подскакал мужчина на коне, который является другом водителя "Митсубиси". Всадник был вооружён плёткой, которой ударил ДПСника по пальцам.

Также мужчина на коне попытался сорвать видеорегистратор с груди правоохранители, но понял, что это невозможно, после чего ускакал в неизвестном направлении.