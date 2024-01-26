Цветовод-эксперт назвал секретную подкормку, меняющую окрас гортензии

17:08 2024-01-26
Цветовод-эксперт назвал секретную подкормку, меняющую окрас гортензии

Гортензия - уникальный цветок, способный изменять свой цвек, он красочно и пышно цветет, радуя дачников в течение долгого времени.

Менять цвет гортензия может благодаря одной секретной подкормке.

Фокус работает не со всеми цветами, а только с определенными видами.

Белая древовидная крупнолистная гортензия не сможет изменить окрас.

Поддаются этому трюку крупнолистные (садовые) гортензии голубого и розового цветов, белые вы не сможете "перекрасить".

Как сделать гортензию голубой? Для этого посадите ее в кислую почву, позаботьтесь о том, чтобы в земле был алюминий. Это легко решается.

Добавляем алюмокалиевые квасцы или коллоидную серу, или сульфат алюминия.

Если у вас гортензия растет на слабокислой почве или на щелочной, то еще понадобится вносить уксус.

Разводим 100 мл в 10 л воды. Полив делаем дважды в месяц.

Как получить розовый цвет? Такой окрас у растения будет при нейтральной реакции почвы.

Если она у вас росла на кислой земле, то будете понижать кислотность.

Для этого вносим доломит, известь, мел. При этом необходимо еще использовать фосфор.

Если недосмотрите и сделаете слишком щелочную землю, цвести гортензия не будет вообще, да еще и заболеет хлорозом.

Только при умеренном раскислении грунта цветок даст желанный розовый окрас.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:37

Светлана Игнатьева

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Сейчас популярной в девяностых американской актрисе 52 года, и у нее диагностировали рак молочной железы 2-й стадии.
Игнат Ветров
13:33

Игнат Ветров

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси вполне довольна своей нестандартной внешностью, благодаря ей она и обрела мировую славу.
Светлана Игнатьева
13:11

Светлана Игнатьева

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

Старики жалеют, что не очень хорошо следили за своим здоровьем и внешностью, были не очень решительными и не захотели стать родителями.
Светлана Игнатьева
13:00

Светлана Игнатьева

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В этом штате зафиксирован самый высокий уровень бездомности среди людей в США, и пока решения проблемы нет.
Светлана Игнатьева
12:10

Светлана Игнатьева

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Влиятельный тесть одно время даже был продюсером зятя, но после развода дочери по инициативе дедушки ребенку запретили общаться с музыкантом.
Светлана Игнатьева
11:58

Светлана Игнатьева

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Эта часть Арканзаса богата драгоценными камнями благодаря извержению вулкана, которое случилось около 100 миллионов лет назад.
Светлана Игнатьева
11:44

Светлана Игнатьева

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

Ученые отметили, что остатки ранее существовавших озер похожи на то, как сегодня выглядят аналогичные породы на Земле.
article_image 14:00

Адель Гюго: Синдром вечной любви

Продолжительная болезненная любовная одержимость носит название «синдром Адель Гюго» – в честь дочери писателя Виктора Гюго.

article_image 13:56

Психиатр, которого пришлось лечить психиатрам

Как известно, физикой Альберта Эйнштейна заинтересовала – ещё в университетские годы – первая жена, Милена Марич.

article_image 13:50

У Марии Монтессори, известного итальянского врача и педагога, в честь которого названа популярная образовательная система, тоже был свой секрет

В конце 1890-х годов у нее начались тайные романтические отношения с коллегой Джузеппе Монтесано.