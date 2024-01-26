Цветовод-эксперт назвал секретную подкормку, меняющую окрас гортензии

Менять цвет гортензия может благодаря одной секретной подкормке.

Фокус работает не со всеми цветами, а только с определенными видами.

Белая древовидная крупнолистная гортензия не сможет изменить окрас.

Поддаются этому трюку крупнолистные (садовые) гортензии голубого и розового цветов, белые вы не сможете "перекрасить".

Как сделать гортензию голубой? Для этого посадите ее в кислую почву, позаботьтесь о том, чтобы в земле был алюминий. Это легко решается.

Добавляем алюмокалиевые квасцы или коллоидную серу, или сульфат алюминия.

Если у вас гортензия растет на слабокислой почве или на щелочной, то еще понадобится вносить уксус.

Разводим 100 мл в 10 л воды. Полив делаем дважды в месяц.

Как получить розовый цвет? Такой окрас у растения будет при нейтральной реакции почвы.

Если она у вас росла на кислой земле, то будете понижать кислотность.

Для этого вносим доломит, известь, мел. При этом необходимо еще использовать фосфор.

Если недосмотрите и сделаете слишком щелочную землю, цвести гортензия не будет вообще, да еще и заболеет хлорозом.

Только при умеренном раскислении грунта цветок даст желанный розовый окрас.