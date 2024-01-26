В Зеленодольске мужчина поскользнулся и умер на полу алкомаркета

В городе Зеленодольск (Татарстан) посетитель алкомаркета скончался, поскользнувшись при входе в магазин. В соцсетях появилась видеозапись, сделанная камерами наблюдения магазина. На видео заметно, что мужчина потерял равновесие прямо на пороге, упал и больше не встал.

По одной из верский, причиной гибели клиента алкомагазина послужила закрытая черепно-мозговая травма, однако ряд СМИ утверждают, что мужчина стал жертвой сердечного приступа.

Посетители того же магазина уже неоднократно жаловались на скользкие ступеньки и пол, однако руководство заведения не предпринимало никаких мер.