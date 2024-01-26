Почему нельзя сажать огурцы после перца и баклажана: мнение эксперта

17:20 2024-01-26
Почему нельзя сажать огурцы после перца и баклажана: мнение эксперта

Иногда после выращивания томатов, перцев или баклажанов дачники пытаются посадить огурцы, и совершенно напрасно.

Огурцы не могут хорошо расти на бедной почве, а после томатов, баклажанов, перцев земля будет именно такая - пустая и истощенная.

А огурцу тоже надо много питания, на пустой почве он будет голодать и плохо расти.

Можно, конечно, улучшить грунт внесением удобрений.

Но все равно огурцам там не место. Потому что есть для этого еще одна причина.

Огурец как огня боится паутинного клеща, который высасывает сок из растений.

От этого они плохо растут и дают скудный вялый урожай. В отдельных случаях растения даже погибают.

Чаще всего паутинного клеща можно встретить на баклажанах, и перцы он любит тоже.

Когда на том же месте, где рос баклажан или перец, вы посадите огурец, клещ быстренько перекинется на него.

Если все-таки выхода нет и вы планируете посадить после перцев или баклажанов огурец, то нужно провести заранее усиленную борьбу с этим вредителем.

И перед посадкой огурцов провести дополнительную профилактическую обработку.

Когда высадите огурцы, регулярно их осматривайте, делайте профилактику, поддерживайте в теплице необходимый уровень влажности и тепла.

Клещ любит густую траву, вот почему прополку не надо игнорировать.

Еще один вариант отпугнуть вредителя - рассадить по периметру грядки календулу.

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