Во Львовской области депутатам вручили повестки в военкомат прямо на заседании

Данное событие произошло в городе Червоноград Львовской области Украины. На заседание горсовета пришли работники военкомата, которые вручили повестки семи депутатам. При этом военкомы утверждали, что госслужащие уклонялись от явки в военкомат.

Интересен тот факт, что на заседании, куда пришли военкомы, происходило посмертное награждение украинского военнослужащего. В связи с этим депутатов не смутил внешний вид гостей мероприятия, большая часть которых была в военной форме.

Изначально сотрудники ТЦК Украины хотели вручить повестки в военкомат десяти депутатам, однако вручили лишь семи, поскольку трое не пришли на церемонию награждения погибшего ВСУшника.