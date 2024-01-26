В Тамбове арестовали девушку, которая избивала посетителей ТЦ

Несовершеннолетняя жительница Тамбова арестована на два месяца по решению суда, поскольку она проходит подозреваемой в деле о хулиганстве. Девушке вменяют часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса России.

Известно, что хулиганка напала на двадцатилетнюю девушку и двух несовершеннолетних парней в одном из торгово-развлекательных центров Тамбова. Свои злодеяния арестованная снимала на видео, которые выкладывала в соцсетях.

По заявлениям потерпевших, девушка сама провоцировала их на конфликт. Жертвы не отвечали агрессией нападавшей, однако та всё равно атаковала простых прохожих.