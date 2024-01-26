Как с приходом лета быстро привести газон в хорошее состояние

17:49 2024-01-26
Как с приходом лета быстро привести газон в хорошее состояние

Летом хочется видеть свой газон ярким и зеленым, а он выглядит бледным, вялым и почти не растет: надо принять срочные меры.

Для того чтобы придать газону живой вид, заставить расти и добавить сочных красок, будем использовать подкормки.

Вносить удобрения летом надо в конце июня/начале июля. Понадобится нитроаммофоска и другие похожие подкормки.

Нитроаммофоску даем в расчете 30 г на квадратный метр. Фертику - до 70 г на квадрат.

Если ваш газон зачах уже с начала лета, совсем не хочет расти, вянет и бледнеет, покормите его мочевиной (карбамид) или сульфатом аммония. На квадрат газона берем до 20 г вещества.

В этих удобрениях содержится азот, который отвечает за рост, яркость окраса травы на газоне.

Также летом не лишним будет дать растениям такие препараты, как калийная соль, сульфат калия, суперфосфат.

Калийная соль вносится два раза за сезон, а иногда и три, если много дождей. Берем 25 г на квадратный метр.

К приходу осени нужно больше давать фосфора и калия, азот уже не применяем. Сернокислый калий - 25 г на метр квадратный. Суперфосфат - 45 г на квадрат земли.

Народные средства тоже приветствуются. Хорошо воспримут газонные растения золу, полученную от сожжения сухой крапивы. В крапиве много калия.

Перед этим растение сушим на солнце и сжигаем, золу размешиваем с водой и поливаем газон.

Особое внимание нужно уделить газону в середине лета, когда трава растет очень бурно. Подкармливать ее надо после каждого покоса.

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