Огородный эксперт объяснил, какие пестициды подойдут для сада

Рассказываем, как современные пестициды влияют на сад, наносят ли они вред и как правильно их выбирать и использовать.
Вредители:
Пестициды - самое эффективное средство против вредителей.
Есть препараты, направленные на конкретных насекомых, гарантировано защищают растения от атак паразитов, сохраняя им здоровье, а огороднику - урожай.
Экология:
Химические пестициды сильного действия негативно влияют на экологию, накапливаясь в почве, воде, воздухе, уничтожая полезных насекомых, нанося вред птицам.
Такие препараты разрушают экосистемы, могут оставаться в плодах, делая их употребление в пищу небезопасным.
Здоровье:
Отдельные группы пестицидов опасны для здоровья человека, особенно, если неправильно их использовать, не соблюдая предписанные инструкции и дозировки.
Пестициды из воздуха или с поверхности плодов могут попадать в организм человека, вызывая проблемы недомогание.
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