Огородный эксперт объяснил, какие пестициды подойдут для сада

17:53 2024-01-26
Огородный эксперт объяснил, какие пестициды подойдут для сада

Пестициды современного производства отличаются высокой эффективностью и по мнению экспертов совершенно безопасны.

Рассказываем, как современные пестициды влияют на сад, наносят ли они вред и как правильно их выбирать и использовать.

Вредители:

Пестициды - самое эффективное средство против вредителей.

Есть препараты, направленные на конкретных насекомых, гарантировано защищают растения от атак паразитов, сохраняя им здоровье, а огороднику - урожай.

Экология:

Химические пестициды сильного действия негативно влияют на экологию, накапливаясь в почве, воде, воздухе, уничтожая полезных насекомых, нанося вред птицам.

Такие препараты разрушают экосистемы, могут оставаться в плодах, делая их употребление в пищу небезопасным.

Здоровье:

Отдельные группы пестицидов опасны для здоровья человека, особенно, если неправильно их использовать, не соблюдая предписанные инструкции и дозировки.

Пестициды из воздуха или с поверхности плодов могут попадать в организм человека, вызывая проблемы недомогание.

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