Основные правила выращивания крупной и сладкой тыквы

17:57 2024-01-26
Основные правила выращивания крупной и сладкой тыквы

Поклонников у этого овоща много, вырастить большой урожай тыквы - заветное желание большинства дачников.

Разберемся, как ухаживать за овощем, чтобы добиться больших и сочных плодов.

Посадка:

Тыквы любят тепло, не стоит высаживать их, когда еще не установилась устойчивая солнечная погода.

Лучше сделать это в середине июня, чтобы земля была максимально теплой и заморозки не имели шанса вернуться.

В обратном случае плоды будут мелкими, сухими и скудными.

Общий срок вегетации длится до 5 месяцев, поэтому рекомендуется предварительно выращивать рассаду дома или в тепличных условиях.

Так как корни у тыквы очень мощные и ветвистые, необходимо обильно увлажнять землю.

Поливы делаем минимум два раза в неделю.

На каждое растение должно уходить по 3 больших лейки.

Обрезка:

Чтобы получить хороший урожай тыкв, нужно пресечь разрастание боковых побегов.

Можно сохранить несколько самых крепких лоз дополнительно к основной, все прочие убрать.

Эти действия будут способствовать формированию большего количества плодов.

Чтобы тыквы росли сладкими:

Для этого применяйте калийные подкормки. Обязательно следите за уровнем влажности почвы при поливах.

Высевайте тыкву только рассадным способом, заглублять семена сразу в грунт не стоит, они могут пропасть.

Сеять семена на рассаду можно с апреля, ориентируясь по климатическим условиям региона проживания. Оставляйте на тыквах максимум три завязи.

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