Основные правила выращивания крупной и сладкой тыквы

Разберемся, как ухаживать за овощем, чтобы добиться больших и сочных плодов.
Посадка:
Тыквы любят тепло, не стоит высаживать их, когда еще не установилась устойчивая солнечная погода.
Лучше сделать это в середине июня, чтобы земля была максимально теплой и заморозки не имели шанса вернуться.
В обратном случае плоды будут мелкими, сухими и скудными.
Общий срок вегетации длится до 5 месяцев, поэтому рекомендуется предварительно выращивать рассаду дома или в тепличных условиях.
Так как корни у тыквы очень мощные и ветвистые, необходимо обильно увлажнять землю.
Поливы делаем минимум два раза в неделю.
На каждое растение должно уходить по 3 больших лейки.
Обрезка:
Чтобы получить хороший урожай тыкв, нужно пресечь разрастание боковых побегов.
Можно сохранить несколько самых крепких лоз дополнительно к основной, все прочие убрать.
Эти действия будут способствовать формированию большего количества плодов.
Чтобы тыквы росли сладкими:
Для этого применяйте калийные подкормки. Обязательно следите за уровнем влажности почвы при поливах.
Высевайте тыкву только рассадным способом, заглублять семена сразу в грунт не стоит, они могут пропасть.
Сеять семена на рассаду можно с апреля, ориентируясь по климатическим условиям региона проживания. Оставляйте на тыквах максимум три завязи.
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