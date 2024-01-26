Как выращивать гранат на дачном участке: мнение эксперта

При хорошо организованном уходе гранат прекрасно может расти в средних широтах и даже давать неплохой урожай.

Особенность граната - способность переносить засуху, но в долгие периоды без дождей все же надо поливать растение пару раз в неделю.

Почва для выращивания подбирается влажная, но не заболоченная. Излишнее пересыхание грунта допускать нельзя.

Проведя полив, дачник должен хорошо разрыхлить землю, чтобы вода ушла вглубь и не застаивалась, а кислород сполна насытил корни.

С первого года выращивания надо проводить обрезку граната, после того, как был собран первый урожай.

Убираем поврежденные и засохшие ветки.

Такая омолаживающая обрезка стимулирует рост свежих верхних побегов и повышает урожайность.

Подкармливать растение нужно весной по прогретой земле.

Убирается верхний слой грунта, само растение обрабатывается бордосской жидкостью 1%-ным раствором, чтобы плоды не загнивали.

Когда появятся первые листки, применяем Гумисол.