Как вырастить персик на садовом участке: основные моменты ухода

Дождаться вкусных ароматных плодов от персика можно через 2-4 года после посадки.

Плодоносить дерево будет 10-15 лет, если правильно организовать уход.

Начинаем с выбора места. Высаживать персик надо там, где ему будет перепадать много солнца и тепла, никакого затенения, даже минимального, быть не должно.

Позаботьтесь об отсутствии сквозняков, холодного продувного северного ветра. Выберите южную сторону дачного дома.

Перед тем как саженец начнет цвети и плодоносить, рекомендуется обильно его полить - требуется до 5 ведер под дерево, в зависимости от его величины.

При этом нельзя допустить застой воды в корневой системе.

Если персик растет в тяжелой глинистой почве, которая хорошо держит влагу, то поливы должны быть редкими.

Даже без дождя можно долго не поливать дерево.

Удобрение нужно вносить довольно редко. Первый раз во время осеннего перекапывания огорода.

Добавляем в землю суперфосфатные или калийно-солевые подкормки.

Также вносим каждые 2 года перегной.

После осенней подкормки деревья хорошо поливаются, чтобы подготовить их к холодной зиме - морозам и ветрам.