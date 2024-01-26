Учёные из США выяснили, что собаки любят смотреть телевизор

Американские учёные провели контролируемый эксперимент, в ходе которого собакам включали телепередачи. Выяснилось, что четвероногие с удовольствием смотрят шоу, если на экране показывают других собак.

По данным учёных, 78 процентов домашних собак походят поближе к телевизору, если в нём показывают другого пса. При этом 76 процентов собак издают всяческие звуки при виде псов по телевизору.

Примечательно, что другие ТВ-шоу практически неспособны удержать на себе внимание домашних собак, поскольку созерцание сородичей на экране вызывает у питомцев особые эмоции.