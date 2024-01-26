Почему нужно сажать картошку глазками вверх: мнение эксперта

При нормальных условиях хранения у картофеля появляются маленькие почки - глазки, это и есть будущие точки роста.

Если установить клубни при посадке в земле глазками вверх, они дадут ростки в нужном направлении, идущие к поверхности, где больше солнца.

В ростках концентрируется много питательных элементов, используемых для роста всходов.

Посадка глазками вверх дает росткам доступ к свету солнца, что важно для фотосинтеза.

Фотосинтез способствует выработке энергии, развитию сильной, здоровой листвы.

Посадив клубни ростками вверх, вы можете быть уверены, что корни точно будут расти в нужном направлении - то есть вниз.

Значит они быстрее закрепятся в почве. Корни, растущие в правильном направлении, будут получать воду и питательные вещества в полном объеме из земли.

При посадке глазками вверх вокруг ростков не будет застоя воды в почве, а значит, не будет и загнивания.