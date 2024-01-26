Почему нужно сажать картошку глазками вверх: мнение эксперта

При нормальных условиях хранения у картофеля появляются маленькие почки - глазки, это и есть будущие точки роста.
Если установить клубни при посадке в земле глазками вверх, они дадут ростки в нужном направлении, идущие к поверхности, где больше солнца.
В ростках концентрируется много питательных элементов, используемых для роста всходов.
Посадка глазками вверх дает росткам доступ к свету солнца, что важно для фотосинтеза.
Фотосинтез способствует выработке энергии, развитию сильной, здоровой листвы.
Посадив клубни ростками вверх, вы можете быть уверены, что корни точно будут расти в нужном направлении - то есть вниз.
Значит они быстрее закрепятся в почве. Корни, растущие в правильном направлении, будут получать воду и питательные вещества в полном объеме из земли.
При посадке глазками вверх вокруг ростков не будет застоя воды в почве, а значит, не будет и загнивания.
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