В метро Москвы пассажир напал на мужчину с отвёрткой

Данное событие произошло 26 января на станции Добрынинская московского метро. Один пассажир задел другого плечом, когда шёл к поезду, из-за чего между ними началась потасовка.

Во время ссоры более агрессивный пассажир достал из кармана отвёртку, вонзив её в руку обидчику. Последний не растерялся и продолжил идти с кулаками на обладателя отвёртки.

К текущему моменту нападавший с отвёрткой задержан. Выяснилось, что мужчине 34 года, однако следующие года своей жизни он рискует провести в тюрьме, поскольку на него завели уголовное дело.