Три распространенные ошибки полива комнатных цветов в жару

В жару надо окружить растения большим вниманием и заботой, но с поливом следует проявлять осторожность.
Ошибки могут дорого стоять и даже убить комнатный цветок.
Нельзя поливать цветы в самый пик жары днем. Влага быстро испарится, корни останутся сухими.
Поливы переносим на утро или вечер.
Не берите воду в кране, можно применять ее только в отстоявшемся виде. Перед этим жидкость должна простоять не менее суток.
Не поливайте комнатные растения холодной водой. она должна быть чуть теплой или близкой к комнатной температуре.
Помните, не нужно опрыскивать растения, когда они цветут, иначе бутоны свернутся или опадут.
Высаживайте цветы в вазонах с дренажными отверстиями в дне. Тогда можно наливать воду в поддон и ставить туда горшок.
Растение само возьмет себе влагу в нужном количестве.
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