Три распространенные ошибки полива комнатных цветов в жару

20:33 2024-01-26
Три распространенные ошибки полива комнатных цветов в жару

Жаркое время - особая пора, требующая серьезного ухода и некоторых изменений в поливе.

В жару надо окружить растения большим вниманием и заботой, но с поливом следует проявлять осторожность.

Ошибки могут дорого стоять и даже убить комнатный цветок.

Нельзя поливать цветы в самый пик жары днем. Влага быстро испарится, корни останутся сухими.

Поливы переносим на утро или вечер.

Не берите воду в кране, можно применять ее только в отстоявшемся виде. Перед этим жидкость должна простоять не менее суток.

Не поливайте комнатные растения холодной водой. она должна быть чуть теплой или близкой к комнатной температуре.

Помните, не нужно опрыскивать растения, когда они цветут, иначе бутоны свернутся или опадут.

Высаживайте цветы в вазонах с дренажными отверстиями в дне. Тогда можно наливать воду в поддон и ставить туда горшок.

Растение само возьмет себе влагу в нужном количестве.

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