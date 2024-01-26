Какие виды почв встречаются на дачном участке: основные характеристики

От типа почвы на участке зависит очень многое: какие растения можно посадить, как за ними ухаживать, как можно улучшить качество и структуру грунта.
Песчаная почва состоит из крупных фрагментов и на ощупь похожа на песок.
У нее отличные дренажные свойства, хорошо пропускает воду.
Но при этом быстро сохнет, плохо держит питательные вещества, быстро обедняется.
На песчаной почве можно растить засухоустойчивые культуры.
Другие растения надо обильно поливать и постоянно удобрять.
Глинистая состоит из очень мелких частиц, при ощупывании она липнет к рукам, когда мокрая, если сухая - то очень плотная и твердая.
В такой земле хорошо держится влага, но дренажные свойства плохие, возможны застои воды.
В нее вносим органические добавки, чтоб сделать более рыхлой и дренированной.
Суглинистая почва самая лучшая, в ней сбалансированный состав, включающий песок, ил, глину.
Такой грунт хорошо дренирован, держит влагу, питательные вещества.
В суглинистой почве нормально растут все растения.
Илистая почва включает очень мелкие фрагменты, на ощупь кажется гладкой и похожей на порошок.
В илистом грунте хорошо растут многие культуры, она плодородна, но нуждается в дополнительной аэрации.
Торфяная земля содержит частично разложившиеся органические элементы, чаще всего она бывает на заболоченных участках.
Отличный выбор для горшечных смесей.
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