Какие виды почв встречаются на дачном участке: основные характеристики

20:36 2024-01-26
Какие виды почв встречаются на дачном участке: основные характеристики

Чтобы наладить успешное садоводство, сначала следует определить тип почвы на участке.

От типа почвы на участке зависит очень многое: какие растения можно посадить, как за ними ухаживать, как можно улучшить качество и структуру грунта.

Песчаная почва состоит из крупных фрагментов и на ощупь похожа на песок.

У нее отличные дренажные свойства, хорошо пропускает воду.

Но при этом быстро сохнет, плохо держит питательные вещества, быстро обедняется.

На песчаной почве можно растить засухоустойчивые культуры.

Другие растения надо обильно поливать и постоянно удобрять.

Глинистая состоит из очень мелких частиц, при ощупывании она липнет к рукам, когда мокрая, если сухая - то очень плотная и твердая.

В такой земле хорошо держится влага, но дренажные свойства плохие, возможны застои воды.

В нее вносим органические добавки, чтоб сделать более рыхлой и дренированной.

Суглинистая почва самая лучшая, в ней сбалансированный состав, включающий песок, ил, глину.

Такой грунт хорошо дренирован, держит влагу, питательные вещества.

В суглинистой почве нормально растут все растения.

Илистая почва включает очень мелкие фрагменты, на ощупь кажется гладкой и похожей на порошок.

В илистом грунте хорошо растут многие культуры, она плодородна, но нуждается в дополнительной аэрации.

Торфяная земля содержит частично разложившиеся органические элементы, чаще всего она бывает на заболоченных участках.

Отличный выбор для горшечных смесей.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:37

Светлана Игнатьева

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Сейчас популярной в девяностых американской актрисе 52 года, и у нее диагностировали рак молочной железы 2-й стадии.
Игнат Ветров
13:33

Игнат Ветров

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси вполне довольна своей нестандартной внешностью, благодаря ей она и обрела мировую славу.
Светлана Игнатьева
13:11

Светлана Игнатьева

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

Старики жалеют, что не очень хорошо следили за своим здоровьем и внешностью, были не очень решительными и не захотели стать родителями.
Светлана Игнатьева
13:00

Светлана Игнатьева

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В этом штате зафиксирован самый высокий уровень бездомности среди людей в США, и пока решения проблемы нет.
Светлана Игнатьева
12:10

Светлана Игнатьева

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Влиятельный тесть одно время даже был продюсером зятя, но после развода дочери по инициативе дедушки ребенку запретили общаться с музыкантом.
Светлана Игнатьева
11:58

Светлана Игнатьева

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Эта часть Арканзаса богата драгоценными камнями благодаря извержению вулкана, которое случилось около 100 миллионов лет назад.
Светлана Игнатьева
11:44

Светлана Игнатьева

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

Ученые отметили, что остатки ранее существовавших озер похожи на то, как сегодня выглядят аналогичные породы на Земле.
article_image 14:02

Гений и безумство в одной семье, и их порой путали между собой

Из-за умения Иннокентия Смоктуновского моментально и достоверно перевоплощаться многие без шуток считали его безумцем и верили, что он реально обретает новую личность.

article_image 14:00

Адель Гюго: Синдром вечной любви

Продолжительная болезненная любовная одержимость носит название «синдром Адель Гюго» – в честь дочери писателя Виктора Гюго.

article_image 13:56

Психиатр, которого пришлось лечить психиатрам

Как известно, физикой Альберта Эйнштейна заинтересовала – ещё в университетские годы – первая жена, Милена Марич.