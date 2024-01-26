Разовая подкормка может во много раз увеличить урожай сладкого перца

20:41 2024-01-26
Разовая подкормка может во много раз увеличить урожай сладкого перца

Лакомиться болгарским перцем любят многие, он вкусный и в свежем виде, и в виде закаток: чем богаче будет урожай, тем лучше.

Рассказываем, как опытные дачники умудряются выращивать сладкий болгарский перец ведрами. Есть одна маленькая хитрость.

Попробуйте на этапе выращивания рассады, при пересадке саженцев добавить в грунт обыкновенное пшено.

На каждую посадочную ямку высыпаем по пластиковому стакану пшена, выливаем по 500 мл воды. Потом туда помещаем рассаду, прикапываем землей.

Весь сезон потом подкормки можно не делать вообще. Из ухода остается только полив и рыхление.

Результат превзойдет все ожидания, перца будет хоть отбавляй.

Можно попробовать проделать то же самое с томатами и огурцами. Без урожая точно не останется никто.

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