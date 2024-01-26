Самые лучшие проверенные сорта крупной желтой малины

Три сорта отборной желтой малины, посадив которую вы не пожалеете.

Золотая осень. Очень любит много света, это важнейшее условие хорошего урожая, поэтому подбираем место.

Сорт дает вкусные, сочные ягоды большого размера, с куста можно снимать примерно 2,5 кг.

Желтый гигант. Название говорит за себя, ягоды у вас будут самые крупные - до 6 г. Кусты растет до 2 и более метров.

Хороший уход обеспечивает два урожай в сезон. Однако плохо переносит зиму, надо пригибать к земле и хорошо укрывать.

Беглянка не сильно радует плодоношением, всего по полтора килограмма с кустика, но у нее есть важное преимущество.

Малина почти не болеет и отлично переносит зимние холода, перепады температур.

е не нужно укрывать. Ягоды при этом очень сладкие и крупные.