Какую воду на до брать для полива огурцов, чтобы добиться хорошего урожая

Первое правило - поливать теплой водой, но не выше +25-28 градусов.
Если погода прохладная и без солнца, поливы можно делать реже.
Лучше всего брать воду, оставшуюся после дождя. Если такой нет, берем обычную и отстаиваем ее примерно сутки.
Поливать грядки надо утром или вечером, когда нет высокой солнечной активности.
Огурцы считаются хорошо политыми, когда почва под ними влажная на 20 см вглубь.
В воду для полива можно добавить раствор аммиака, чтобы растения укрепляли иммунитет и лучше развивались.
Делать такую подкормку надо раз в 2 недели. Под куст нужно внести литр жидкости.
Поливы должны быть регулярными, без долгих пауз, тогда листья не будут желтеть и сохнуть.
Поливая огурцы холодной водой, вы можете лишиться завязей.
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