Бывалый садовод перечислил основные моменты ухода за сакурой на даче

Высаживаем деревце в грунт в теплое время года, потому что ему нужна долгая адаптация.

Нужно укрыть вишню от сквозняка и обеспечить теплом.

Корни у сакуры расположены в верхнем слое и растут очень медленно.

Дерево нуждается в хорошем поливе, стволы надо мульчировать свежей травой или соломой.

Сакуре нужно много воды, земля постоянно должна быть влажной, но без застоя влаги.

Удобряем два раза в год, весной и осенью.

Обрезку делаем для поддержания декоративности, формируем красивую крону.

Обрезаем до момента открытия почек.