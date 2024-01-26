Бывалый садовод перечислил основные моменты ухода за сакурой на даче

Высаживаем деревце в грунт в теплое время года, потому что ему нужна долгая адаптация.
Нужно укрыть вишню от сквозняка и обеспечить теплом.
Корни у сакуры расположены в верхнем слое и растут очень медленно.
Дерево нуждается в хорошем поливе, стволы надо мульчировать свежей травой или соломой.
Сакуре нужно много воды, земля постоянно должна быть влажной, но без застоя влаги.
Удобряем два раза в год, весной и осенью.
Обрезку делаем для поддержания декоративности, формируем красивую крону.
Обрезаем до момента открытия почек.
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