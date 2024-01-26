Как успешно бороться с майским жуком и его личинками: советы эксперта

Для защиты растений от майского жука и его личинок применяем мульчирование посадок и приствольных кругов деревьев.

Высеваем на огороде много растений из семейства бобовых (горох, фасоль), крестоцветных (редис, капуста), сидераты (клевер, вика, люпин, горчица).

Личинки боятся корневых выделений этих растений и не любят почву, насыщенную азотом.

Используем нашатырный спирт, аммиачную воду, поливая этими жидкостями огородные посадки. Личинки на них после этого покушаться не станут и уйдут восвояси.