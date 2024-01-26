МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина

26 января пресс-служба МВД России сообщила, что российский писатель Борис Акунин объявлен в розыск, поскольку против него заведено уголовное дело. Ранее Минюст РФ признал Акунина иноагентом.

Сам писатель покинул страну после начала спецоперации на Украине и был неоднократно уличён в дискредитации вооружённых сил России. После этого российские книжные издательства перестали сотрудничать с Борисом Акуниным.

Уже в декабре 2023 года Акунин был официально включён в список террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга.