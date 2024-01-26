В Витебске легковое авто провалилось под землю

Ночью 26 января витебские спасатели получили сообщение об автомобиле, который провалился в подземные коммуникации на проспекте Победы. Сотрудники МЧС прибыли на место событий и выяснили, что к несчастному случаю привела неудачная парковка.

Оказалось, что водитель авто припарковался над трубами теплоснабжения, спровоцировав обвал бетонной плиты на трубу с тёплой водой. Именно это и привело к обрушению грунта.

Спасатели использовали кран для подъёма провалившейся машины, водитель которой отделался лишь лёгким испугом. Тем не менее, из-за нарушения работы теплосетей в близлежащих домах временно нет горячей воды и отопления.