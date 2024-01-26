Бассейн со стеклянным дном в этом доме в Аризоне стоимостью 29 миллионов долларов парит над Пустынным ландшафтом

Комплекс desert compound, спроектированный архитектором Иваном Шонговым в сотрудничестве с Куртом Холландом из Incline Custom Homes.

Несколько других преимуществ включают домашний кинотеатр, гигантский винный погреб на 3000 бутылок, круглый стеклянный лифт и полностью оборудованный фитнес-центр с сауной, паровой баней и раздевалкой.

Конечно, основной люкс не менее роскошный, с подвесным камином, ванной комнатой и массивным шкафом.