Бассейн со стеклянным дном в этом доме в Аризоне стоимостью 29 миллионов долларов парит над Пустынным ландшафтом

Комплекс desert compound, спроектированный архитектором Иваном Шонговым в сотрудничестве с Куртом Холландом из Incline Custom Homes.
Несколько других преимуществ включают домашний кинотеатр, гигантский винный погреб на 3000 бутылок, круглый стеклянный лифт и полностью оборудованный фитнес-центр с сауной, паровой баней и раздевалкой.
Конечно, основной люкс не менее роскошный, с подвесным камином, ванной комнатой и массивным шкафом.
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