Руководство Toyota не верит в будущее электромобилей

К концу минувшего года темпы продажи электромобилей по всему миру несколько замедлились, что свидетельствует об утрате интереса к этому виду авто. Масло в огонь также подлил председатель компании Toyota Акио Тойода, который не в восторге от перспектив электрокаров.

По словам Тойода, в будущем электромобили смогут занимать лишь тридцать процентов от мирового автомобильного рынка. Акио Тойода уверен, что львиную долю всех машин в мире будут составлять "гибриды" и автомобили на водородных топливных элементах.

Впрочем, эксперты в области автомобильного мира предполагают, что таким образом Тойода пытается склонить общественность к более консервативным видам транспорта, поскольку сама Toyota не спешит развивать электромобильную отрасль.