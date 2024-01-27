Свойства лукового отвара, помогающего вырастить крепкую рассаду томатов

Отвар из луковой шелухи на самом деле можно назвать чудо-средством.
Оно обеспечивает ценными веществами многие огородные растения, является профилактическим средством от болезней.
Очистки лука можно использовать для отпугивания насекомых-вредителей.
Чтобы сделать отвар, стакан шелухи заливаем двумя стаканами воды.
Потом смесь нужно вскипятить, держать двое суток в темном теплом месте.
Перед использованием жидкость необходимо процедить, развести в десяти стаканах чистой воды.
Поливать рассаду надо раз в 7-10 дней.
Когда появляются признаки болезни на растениях или следы присутствия вредителей, в отвар нужно влить немного жидкого мыла.
После этого делаем опрыскивания листьев и побегов.
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