Садовод со стажем рассказал о лучших проверенных сортах низкорослых томатов

К самым урожайным сортам можно отнести Подснежник, Зимнюю вишню, Снегирь, Таймыр, Полярный.
Берите на заметку сорта, которые очень быстро поспевают: Арктика, Аврора F1 , Гаврош, Линда, Ляна.
Помидоры, которые подходят для средней полосы: Белый налива, Царь Колокол, Маруся, Ирина, Земляк, Засолочное чудо, Портленд.
Томаты для выращивания в Сибири: Бычье сердце, Варвара, Джина, Бийский розан, Вельможа, Глянцевые.
Для разведения на подоконнике: Тайни Тим, Флорида Петит. Анжелика, Жемчужина, Маинибэлл.
Сорта, которым не страшна фитофтора: Дубок, Царь Петр, Академик Сахаров, Гном, Метелица.
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