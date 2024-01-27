Самые частые проблемы цветоводов при выращивании алламанды

О загнивании алламанды можно понять по таким признакам.

У растения начинает чернеть основание стебля. Потом там развивается гниль.

Причина - застой влаги в почве, возможно, посадки были загущены при посеве.

Если начали желтеть листики, значит, растению не хватает питательных веществ.

Возможно цветок недополучает нормальное количество света.

Побеги при этом вытягиваются, куст растет плохо и медленно.

Когда листовые пластины стали бурого цвета и закручиваются, значит, растение пострадало от холода или сквозняка.

Возможно, вы дали слишком обильный полив. Уменьшаем поливы и поддерживаем комфортную температуру воздуха в помещении.