Знающий дачник назвал эффективную подкормку для фазы плодоношения

Надо помнить, что в фазу плодоношения помидорам уже не нужен азот. Избыток азотных подкормок приведет к жированию томатов.

Это значит, они начнут наращивать густую зеленую массу. При этом плоды будут формироваться плохо и вырастут чахлыми.

Когда идет процесс активного образования завязей, созревания плодов, надо удовлетворить острую потребность томатов в калии, боре, йоде, марганце.

Эти элементы нужны, чтобы формировались в большом количестве мясистые крупные плоды, сахаристые и сочные.