Опытный огородник определил нормы полива для огородных растений

Огурцы любят обильное увлажнение под корень. Дождевание можно проводить утром или вечером.

Нельзя позволять корням оголяться.

Капуста нуждается в обильном поливе, он сокращается только перед сбором урожая. В обратном случае кочаны трескаются.

Помидорам необходим умеренный поливы. Стараемся не пересушивать землю при цветении, чтобы не опадали завязи.

Когда созревают плоды, полив нужно сильно сократить, иначе они будут невкусными и водянистыми.

Морковку и свеклу поливаем после посева семян очень обильно, потом мульчируем.

Взошедшие ростки поливаем лейкой с распылителем. Хватит раза в неделю.

Если даем воды мало, корнеплоды будут неказистыми и невкусными.

Кабачки и тыквы нуждаются в редком поливе, раз в месяц достаточно.

Поливаем обильно, по 2 ведра на растение. Когда окучиваем, потом не поливаем целый месяц.

За месяц до уборки плодов не поливаем вообще.