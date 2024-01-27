Как садоводы защищают грушевые деревья от насекомых-вредителей

В августе созревает урожай, который как магнитом притягивает самых разных вредителей.
На сладкие сочные груши готовятся напасть пилильщики и плодожорки.
Нужна обработка инсектицидами. После опрыскивания нельзя употреблять плоды в пищу пару недель.
Опытные дачники рекомендуют биопрепарат Лепидоцид.
Галловый грушевый клещ охотится на листья.
Он селится в почках, рано весной начинает свою черную работу - губит плодовые деревья.
Увидеть следы его присутствия можно по темным пятнам на листьях.
В середине лета формируются новые почки для будущего сезона. Нужно не дать клещам проникнуть в них.
Используем биопрепараты Акарин, Актофит, Фитоверм, а также Коллоидную серу, Тиовит Джет.
Их нужно применять в несколько подходов.
Если растения поражены вредителями значительно, нужны более мощные средства: Актара, Фуфанон, Мовенто.
Проведение профилактических мер в августе позволит снизить заболеваемость растений в новом сезоне и уменьшить число вредителей.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__