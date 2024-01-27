Как ухаживать за томатами в августе: советы эксперта

Делаем зольную подкормку, на 10 л воды добавляем 2 л золы, туда же 10 г порошка борной кислоты, пузырек йода.
Настаиваем 24 часа, концентрат разводим с водой: на литр - ведро воды. Под куст вносим литр раствора.
Обязательно проветриваем растения. Поддерживаем в теплице температуру около 23 градусов и влажность примерно 65%.
Устанавливаем в теплице емкости с жидким навозом, туда же можно положить комок сена.
Ночью отсюда будет выделяться много углекислого газа, а он необходим для фотосинтеза.
В жару поливаем междурядья лейкой, чтобы снизить температуру.
Мульчирование помогает сберечь корни от перегрева, сохранить землю влажной. А вот окучивание в конце лета будет лишним.
Растения должны сосредоточиться на плодах, а на на отращивании дополнительных корней.
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