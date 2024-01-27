Полезные советы по делению многолетних растений на дачном участке

Многолетние травянистые растения нужно время от времени омолаживать путем разделения.

Астры, хризантемы, лилейники разделяем раз в 3-5 лет.

Фиалки, примулы нужно делить чаще. Хостам деление требуется раз в 10 лет.

Понять, что растение уже надо делить, можно по таким признакам: центр куста редеет, новые побеги не появляются, листья тоже.

Цветение скудное и идет только с краю.

Делим многолетники по весне. За лето растения успеют пустить корни. Начинаем до того, как образуется пышная зелень.

За день до процедуры делаем хороший полив. Разделяем кустики в прохладную погоду без солнца.

Разбиваем растение на 2-3 части, у каждой должна быть хорошая корневая система и 2-3 почки возобновления.

После этого высаживаем растения на новые места.