Полезные советы по делению многолетних растений на дачном участке

02:02 2024-01-27
Полезные советы по делению многолетних растений на дачном участке

Рассказываем основные моменты, которые нельзя упускать при разделении многолетников.

Многолетние травянистые растения нужно время от времени омолаживать путем разделения.

Астры, хризантемы, лилейники разделяем раз в 3-5 лет.

Фиалки, примулы нужно делить чаще. Хостам деление требуется раз в 10 лет.

Понять, что растение уже надо делить, можно по таким признакам: центр куста редеет, новые побеги не появляются, листья тоже.

Цветение скудное и идет только с краю.

Делим многолетники по весне. За лето растения успеют пустить корни. Начинаем до того, как образуется пышная зелень.

За день до процедуры делаем хороший полив. Разделяем кустики в прохладную погоду без солнца.

Разбиваем растение на 2-3 части, у каждой должна быть хорошая корневая система и 2-3 почки возобновления.

После этого высаживаем растения на новые места.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:37

Светлана Игнатьева

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Сейчас популярной в девяностых американской актрисе 52 года, и у нее диагностировали рак молочной железы 2-й стадии.
Игнат Ветров
13:33

Игнат Ветров

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси вполне довольна своей нестандартной внешностью, благодаря ей она и обрела мировую славу.
Светлана Игнатьева
13:11

Светлана Игнатьева

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

Старики жалеют, что не очень хорошо следили за своим здоровьем и внешностью, были не очень решительными и не захотели стать родителями.
Светлана Игнатьева
13:00

Светлана Игнатьева

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В этом штате зафиксирован самый высокий уровень бездомности среди людей в США, и пока решения проблемы нет.
Светлана Игнатьева
12:10

Светлана Игнатьева

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Влиятельный тесть одно время даже был продюсером зятя, но после развода дочери по инициативе дедушки ребенку запретили общаться с музыкантом.
Светлана Игнатьева
11:58

Светлана Игнатьева

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Эта часть Арканзаса богата драгоценными камнями благодаря извержению вулкана, которое случилось около 100 миллионов лет назад.
Светлана Игнатьева
11:44

Светлана Игнатьева

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

Ученые отметили, что остатки ранее существовавших озер похожи на то, как сегодня выглядят аналогичные породы на Земле.
article_image 14:04

Винсент Ван Гог был очень дружен со своим братом Тео и сестрой Виллеминой

Они держались наособицу от остальной семьи, Виллемина проявляла литературное дарование.

article_image 14:02

Гений и безумство в одной семье, и их порой путали между собой

Из-за умения Иннокентия Смоктуновского моментально и достоверно перевоплощаться многие без шуток считали его безумцем и верили, что он реально обретает новую личность.

article_image 14:00

Адель Гюго: Синдром вечной любви

Продолжительная болезненная любовная одержимость носит название «синдром Адель Гюго» – в честь дочери писателя Виктора Гюго.