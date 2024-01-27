Что делать для хорошей завязи капустных головок: есть специальная подкормка

Чтобы создать условия для хорошего завязывания головок, капусту надо полить таким составом: молибден плюс бор. У корней посыпаем табачную пыль или золу.
Хорошую защиту от гусениц дает настой луковой или чесночной шелухи. Делаем опрыскивания растений.
Можно применять горчичный настой: на 10 л воды добавляем 2 больших ложки порошка горчицы и чайную ложку черного или красного жгучего перца.
Туда же вливаем большую ложку жидкого моющего средства.
Вбиваем рядом с кочанами брусочки, к ним крепим стаканчики из-под йогурта, оклеенные самоклейкой изумрудного цвета
Это защищает посадки от белянок, советуют опытные дачники.
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