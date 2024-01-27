Что посадить на луковой грядке после сбора урожая: советуют опытные дачники

Урожай лука начинают собирать в конце июля/начале августа. После этого грядка остается пустой, а ведь с нее еще можно собрать другой урожай.

Посадите на месте лука зелень, она быстро созревает, и до холодов можно успеть насладиться ее свежим вкусом и ароматом.

При посадке в августе через 4-5 недель можно лакомиться пряными травами.

Укропные семена нужно сильнее заглублять, чем обычно. Посаженый в середине лета, он будет более густым, сочным, насыщенным.

Кресс-салат даст первый урожай через 2 недели после появления всходов. Не забудьте обильно и часто его поливать.

Вместо лука отлично приживутся шпинат или руккола. Салаты из свежей зелени всегда будут на вашем столе.