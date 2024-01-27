В Мексике катастрофа с питьевой водой, она отравляет организмы

10:16 2024-01-27
В Мексике катастрофа с питьевой водой, она отравляет организмы

60 процентов воды, поступающей в дома в Мексике, загрязнено тяжелыми металлами и фекальными кишечными палочками.

Вода, которую потребляют мексиканцы, загрязнена до таких высоких уровней, что простое потребление представляет риск. Об этом сообщила Мексиканская ассоциация "Вода в Мексике", сообщает yahoo.com.

Глава ассоциации Хуан Франсиско Бустаманте подчеркнул, что 60% воды, поступающей в дома в Мексике, загрязнено разными веществами - начиная от взвешенных твердых веществ и заканчивая тяжелыми металлами и фекальными кишечными палочками.

Распространенной альтернативой, которая распространяется по всей территории Мексики, является покупка воды у дистрибьюторов, которые якобы отвечают за ее очистку. Однако их очистители далеки от решения проблемы.

По словам Бустаманте, до 7 из 10 упаковок содержат фекальные кишечные палочки, а также бактерии, типичные для кишечника животных. Они могут вызывать различные желудочно-кишечные заболевания, а также сальмонеллу или гепатит А.

Проблема усугубляется и тем, что вода, которая прошла через очистители, содержит меньше солей, поэтому может стимулировать обезвоживание, вызывать головокружение и рвоту.

Они предлагают воду, которая, казалось бы, не делает вас больным, но со временем вызывает другие последствия для организма, - подчеркнул Хуан Франсиско Бустаманте.

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Ситуация усугубляется тем, что органы здравоохранения не имеют полного контроля над этими распределителями.

Бустаманте призвал потребителей проверять сертификаты на бактериологические исследования у продавцов воды, чтобы быть уверенным в потребляемой воде. 

По словам эксперта, критическая ситуация с водой связана с проблемами засухи и носит масштаб национальной проблемы. 40% мексиканцев вообще не имеют доступа ни к питьевой воде, ни к канализации.

Также из-за проблем технического обслуживания есть утечки: 40% воды из-за этого не доходит до места назначения. Власти предложили политикам и специалистам вносить предложения по решению этого вопроса.

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