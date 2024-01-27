В Мексике катастрофа с питьевой водой, она отравляет организмы

Вода, которую потребляют мексиканцы, загрязнена до таких высоких уровней, что простое потребление представляет риск. Об этом сообщила Мексиканская ассоциация "Вода в Мексике", сообщает yahoo.com.
Глава ассоциации Хуан Франсиско Бустаманте подчеркнул, что 60% воды, поступающей в дома в Мексике, загрязнено разными веществами - начиная от взвешенных твердых веществ и заканчивая тяжелыми металлами и фекальными кишечными палочками.
Распространенной альтернативой, которая распространяется по всей территории Мексики, является покупка воды у дистрибьюторов, которые якобы отвечают за ее очистку. Однако их очистители далеки от решения проблемы.
По словам Бустаманте, до 7 из 10 упаковок содержат фекальные кишечные палочки, а также бактерии, типичные для кишечника животных. Они могут вызывать различные желудочно-кишечные заболевания, а также сальмонеллу или гепатит А.
Проблема усугубляется и тем, что вода, которая прошла через очистители, содержит меньше солей, поэтому может стимулировать обезвоживание, вызывать головокружение и рвоту.
Они предлагают воду, которая, казалось бы, не делает вас больным, но со временем вызывает другие последствия для организма, - подчеркнул Хуан Франсиско Бустаманте.
Ситуация усугубляется тем, что органы здравоохранения не имеют полного контроля над этими распределителями.
Бустаманте призвал потребителей проверять сертификаты на бактериологические исследования у продавцов воды, чтобы быть уверенным в потребляемой воде.
По словам эксперта, критическая ситуация с водой связана с проблемами засухи и носит масштаб национальной проблемы. 40% мексиканцев вообще не имеют доступа ни к питьевой воде, ни к канализации.
Также из-за проблем технического обслуживания есть утечки: 40% воды из-за этого не доходит до места назначения. Власти предложили политикам и специалистам вносить предложения по решению этого вопроса.