Уникальный белый баклажан - лидер среди сортов-«белоснежек»

Баклажаны - любимые овощи у многих садоводов. Особенно вызывает восхищение белоснежный сорт Бибо F1. Рассказываем, чем привлекает эта разновидность баклажанов.

Сорт нравится огородникам своей устойчивостью к болезням и вредителям, что значительно облегчает уход и повышает урожайность.

Белоснежный баклажан рано созревает и отличается отменным нежным мягким вкусом без горечи.

Кустики растут компактно, среднего роста, имеют короткие междоузлия - от 60 до 80 см. Расти начинают быстро и активно с первых всходов, долго плодоносят.

Плоды дают красивые, белые, в форме капли - удлиненные цилиндры. В пазухах вырастает до двух плодов. Вес баклажана около 300 г, иногда бывает 400 г.