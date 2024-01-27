Дачный эксперт посоветовал лучший сорт томатов для высадки в открытом грунте

10:24 2024-01-27
Дачный эксперт посоветовал лучший сорт томатов для высадки в открытом грунте

Речь идет о сорте Семеновна, который не зря популярен у многих дачников: познакомьтесь с его преимуществами.

Если вы ищете подходящий сорт для открытого грунта с хорошими характеристиками, обратите внимание на томат Семеновна.

Он примечателен следующими качествами: очень урожайный, буквально засыпает плодами, и очень сладкий сорт без всякой кислинки.

Кроме того, помидоры низкорослые, компактные, неприхотливы в уходе.

К пасынкованию особого внимания не требуется. В высоту вырастает до 80 см.

Выводили сорт сибирские селекционеры для умеренного климата с прохладным летом.

Вот почему Семеновна хорошо реагирует на перепады температуры, не боится похолоданий.

Весят некрупные плоды около 130 г, имеют отменный вкус и отличный товарный вид.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:37

Светлана Игнатьева

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Сейчас популярной в девяностых американской актрисе 52 года, и у нее диагностировали рак молочной железы 2-й стадии.
Игнат Ветров
13:33

Игнат Ветров

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси вполне довольна своей нестандартной внешностью, благодаря ей она и обрела мировую славу.
Светлана Игнатьева
13:11

Светлана Игнатьева

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

Старики жалеют, что не очень хорошо следили за своим здоровьем и внешностью, были не очень решительными и не захотели стать родителями.
Светлана Игнатьева
13:00

Светлана Игнатьева

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В этом штате зафиксирован самый высокий уровень бездомности среди людей в США, и пока решения проблемы нет.
Светлана Игнатьева
12:10

Светлана Игнатьева

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Влиятельный тесть одно время даже был продюсером зятя, но после развода дочери по инициативе дедушки ребенку запретили общаться с музыкантом.
Светлана Игнатьева
11:58

Светлана Игнатьева

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Эта часть Арканзаса богата драгоценными камнями благодаря извержению вулкана, которое случилось около 100 миллионов лет назад.
Светлана Игнатьева
11:44

Светлана Игнатьева

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

Ученые отметили, что остатки ранее существовавших озер похожи на то, как сегодня выглядят аналогичные породы на Земле.
article_image 14:04

Винсент Ван Гог был очень дружен со своим братом Тео и сестрой Виллеминой

Они держались наособицу от остальной семьи, Виллемина проявляла литературное дарование.

article_image 14:02

Гений и безумство в одной семье, и их порой путали между собой

Из-за умения Иннокентия Смоктуновского моментально и достоверно перевоплощаться многие без шуток считали его безумцем и верили, что он реально обретает новую личность.

article_image 14:00

Адель Гюго: Синдром вечной любви

Продолжительная болезненная любовная одержимость носит название «синдром Адель Гюго» – в честь дочери писателя Виктора Гюго.