Касторовое масло для пышного цветения роз: как применять подкормку

Касторовое масло способствует выработке у растений необходимых гормонов. После этого цветение будет более ярким и густым.

Применять препарат надо при появлении первых бутонов.

При подкормке в эту фазу бутонов появится больше, цветы вырастут более крупные и с более яркой окраской.

Завядшую розу также можно реанимировать при помощи касторового масла.

Готовим полезный состав: на литр воды берем чайную ложку масла. Опрыскиваем получившейся эмульсией.

Сначала розы надо хорошо полить, обильно увлажнив листья. Потом подождать 3 часа, после чего уже применять эмульсию.

Оставшуюся жидкость допустимо вылить под куст под корень.