Новый гоночный автомобиль сравнили с «Чубаккой из «Звездных войн»

Гоночные автомобили бывают разными: безнаддувные, с турбонаддувом, гибридные, модифицированные или специально созданные. Но есть гоночный автомобиль, который называют "Чубакка из "Звездных войн".

Его характеристики передает сайт autos.yahoo.com: гибридный прототип Acura IMSA GTP, ARX-06, оснащен 2,4-литровым бензиновым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, электромотором Bosch, разработанным по стандарту IMSA.

Он составляет примерно 700 лошадиных сил и издает устрашающие звуки, которые напоминают те, что издавало волосатое существо из популярного научно-фантастического фильма.

Новое авто уже привлекло внимание зрителей и поклонников гоночных авто.