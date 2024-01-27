Опытный огородник рассказал, как быстро разобраться с вершинной гнилью

Вершинная гниль сильно портит урожай, томаты, зараженные инфекцией, нельзя употреблять в пищу, нельзя пускать в переработку или для сбора семян.

Их просто придется выбросить. Значит, все предыдущие труды пойдут прахом.

Что можно сделать? Находим маленькую емкость, всыпаем туда стакан древесной золы. Предварительно его надо погасить стаканом уксуса 9%.

После того как пройдет бурная реакция, разводим золу с ведром воды. Выливаем под куст литр жидкости. Результаты не заставят себя ждать.