Жизненные перипетии Натальи Варлей: почему осталась одна и чем занимается сегодня

Режиссер решил позвать ее на съемки нового фильма "Формула радости". Так началась карьера киноактрисы.

Как-то раз на одно из цирковых шоу попал режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Пластичная красавица Наталья сразу обратила на себя его внимание.

Однако юная циркачка таким вниманием скорее смущалась, нежели хотела отвечать взаимностью, хотя и отзывалась о Енгибарове как об умном и приятном человека.

В период работы в цирке Наталья завела знакомство с Леонидом Енгибаровым, это был знаменитый клоун, который активно оказывал миловидной девушке знаки внимания.

Там она выступала как эквилибристка.

Мало кто знает, но звезда советского кино Наталья Варлей начинала свой путь к зрителю с цирковой арены.

Путь в кино: Фильм так и не был пущен в прокат, однако Наталью уже поджидал оглушительный успех. На съемках "Формулы радости" яркую девушку разглядела ассистентка Леонида Гайдая. Она предложила Варлей принять участие в кастинге для съемок в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Для отбора были представлены 500 претенденток, но роль отдали Наталье Варлей. После выхода фильма она, как говорится, проснулась знаменитой. Сначала Наталья все еще работала в цирке. Теперь знаменитую артистку везде подкарауливали фанаты, от которых звезда экрана убегала через черный ход. Через какое-то время Наталья Варлей решает уйти из цирка и стать актрисой кино. Так она становится студенткой Щукинского училища. Поклонников у красавицы была тьма, однако самый большой интерес проявляли двое - Владимир Тихонов и Леонид Филатов. Неразделенная любовь Филатова: Он влюбился в Наталью, увидев ее в "Кавказской пленнице". Талант в сочетании с красотой сделали свое дело и Леонид потерял голову. Так случилось, что их судьбы пересеклись. Красивая девушка с экрана попала в туда же, где учился Леонид Филатов. Он весь горел чувствами, посвящал ей стихи, но признаться не решался. Наталья все это видела, но особых эмоций не испытывала: он был лишь один из многих других поклонников.

На помощь пришел друг, Качан Володя. У них был договор: Владимир исполнит Наталье песню о любви, написанную на стихи Филатова. После чего он расскажет, что эта песня - признание Леонида, адресованное к ней. Песню он спел, но правду сказать так и не смог. Она уже позже догадалась, насколько сильно Леонид страдал от любви, но выбор свой Наталья все же остановила на другом парне. Он и стал ее первым мужем. Это был Николай Бурляев. Ей было 19, ему - 20, когда эти двое решили оформить отношения. Николай Бурляев: Предложение Николай сделал уже через месяц после знакомства, и она согласилась. Оба были сильно влюблены друг в друга. Однако брак сохранить не удалось. Наталья сильно ревновала мужа и все время думала про измены. Она думала, что Николай увлечен Ириной Печерниковой, с которой они вместе играли в одном спектакле. Муж все отрицал, но сомнения у нее оставались. У супругов начались частые ссоры, после которых Наталья уезжала домой к матери на время. В один из таких уходов случилось то, что окончательно расстроило брак. Вернувшись от матери, Наталья застала Печерникову и своего мужа дома, эти двое с аппетитом ели суп, который она приготовила. У них была настоящая семейная идиллия. Взбешенная Наталья расплакалась и убежала, удерживать ее Николай не стал. Даже не позвонил потом и не дал никаких объяснений. Потом последовал развод. Варлей и Тихонов: Филатов тогда немного успокоился, его чувства стали более прохладными, он понимал, что Наталья - замужняя женщина. Леонид в то время и сам завел легкий кратковременный роман с Инарой, девушкой из Латвии. Когда он узнал, что Варлей развелась, но уже нашла новую пассию, чувства нахлынули на Леонида с новой силой. Как ты могла променять меня - такого умного, талантливого - на эту красивую дубину? Однако и тут Филатова ждал провал, Наталья снова ускользала от него, теперь у нее закрутился серьезный роман с Владимиром Тихоновым.

Это был красивый, обаятельный и очень нежный мужчина, при этом безумно влюбленный в Наталью. Отношения развивались очень романтично и невинно. Он подкарауливал ее у подъезда, чтобы только взглянуть украдкой. В карманы одежды подбрасывал любовные записки. Он даже договорился с одной телефонисткой о том, чтобы она помогала тайком прослушивать все телефонные звонки Натальи. Варлей догадывалась, что ее подслушивают, она слышала во время разговора характерный щелчок, когда к линии подключался кто-то третий. Нона Мордюкова, мать Владимира Тихонова, потом рассказывала Наталье о страданиях сына и о том, как она пыталась его ободрить: Не реви, Вовка! Покорим! Будет наша! У Владимира была одна тайна, которую он тщательно скрывал. Из-за внутренней дисгармонии он потихоньку пристрастился к запрещенным веществам, а также заметно увлекся спиртным. Наталья при раннем знакомстве с ним об этом и не подозревала. Узнала про эти вещи Варлей уже став женой Тихонова и ожидая ребенка от него. Тайна раскрылась на свадьбе, молодая жена была в шоке. Потом она пыталась помочь ему победить зависимость. Были ссоры, обещания завязать, просьбы о прощении, признания в любви. Она прощала его вновь и вновь. Разлад: Потом Владимир пошел служить в армию, откуда часто просился домой. Поводом для отлучек была беременная жена, но приезжал он не к Наталье, а к другой женщине. Все же, когда случились роды, он пришел к ней в роддом с подарками.

Гулянки с обилием алкоголя не прекратились, дома постоянно появлялись пустые бутылки и странные пакетики. Будучи "под кайфом", ранее добрый и чуткий Владимир становился другим - чужим и злым, превращался в зверя. Последовала череда расставаний. Они то расходились, то сходились вновь. Однажды произошел совершенно дикий случай, о котором Наталья вспоминала в своих мемуарах. Владимир, будучи в одном из своих звериных состояний, насильно добился близости от супруги, после чего она забеременела. Однако рожать от больного человека, который употреблял запрещенные вещества, она не рискнула. Сделала аборт, о котором потом всю жизнь сожалела. Потом Наталья узнала, что в ее отсутствие домой приходит какая-то девушка. Об этом сообщила соседка. Последовал новый развод, Наталья осталась с годовалым сыном на руках. Егорова: Владимир же через 2 года нашел новую жену, фигуристку Наталью Егорову. Она потом рассказывала со слов мужа, что Тихонов ненавидел Варлей, которая была скандалистка и постоянно его изводила. С ребенком Егоровой и Тихонова была темная история, окутанная сплетнями. Все считали, что этот мальчик не был сыном Тихонова, а родился от Константина Райкина,с которым фигуристка встречалась раньше. Об этом знали все, включая нового мужа и свекровь Нону Мордюкову. Любопытный факт: потом этот ребенок, а также внук Ноны оба взяли ее фамилию, а не фамилию Тихонова.

Егорова обвиняла Варлей в том, что та назвала ее "несовершеннолетней тварью", которая погубила семью и увела Владимира от беременной жены. Егорова все это отрицала и со своей стороны утверждала, что Варлей излучает очень плохую энергию вокруг себя. И снова Филатов: После развода Наталья, наконец-то, обратила внимание на Филатова. Он был тогда уже очень знаменит и считался одним из самых интересных и ярких мужчин в Советском Союзе. Теперь Варлей готова была принять его ухаживания, однако она Леонида уже не интересовала. Друг Филатова, все тот же Качан, был уверен, что несостоявшийся роман был самым удачным финалом для Леонида. Если бы она взаимно полюбила его и он бы женился на Наталье, это стало бы гибелью для него. Филатов бы не смог творить ни в литературе, ни в поэзии, ни в кино. Всё к лучшему... Последний брак, и тоже неудачный: Позже у Варлей случился еще один брак. Это было в конце 90-х. На этот раз актриса увлеклась человеком, который делал ей ремонт в квартире. Он был очень молод, по годам - ровесник старшего сына. Молодой человек красиво ухаживал за Натальей и настойчиво добивался от нее взаимности. Отношения закрепили в церкви. Однако и этот брак распался. Младший ребенок Натальи и его отчим не смогли наладить контакт. Кстати, фамилию она дала сыну свою, а об отце его предпочитает не вспоминать.