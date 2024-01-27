Первые контактные линзы для глаз были созданы из обычного стекла

10:49 2024-01-27
Первые контактные линзы для глаз были созданы из обычного стекла

Линзы придумал Август Мюллер в 1887 году, посмотреть на этот экземпляр можно в Немецком музее науки и техники в Мюнхене.

Приспособления создавались на основе обычного стекла, первые экземпляры были сделаны в мастерской Отто Гиммлера.

В качестве вспомогательного подспорья использовался искусственный глаз.

Линзы, изобретенные Мюллером, закрывали собой роговицу и захватывали склеру.

Глаз не дышал, после ношения возникал отек роговицы.

Тяжелые жесткие стекла мало кто мог носить больше 30 минут.

Чтобы глазам было комфортнее, при ношении таких линз применялись кокаиновые капли.

Недостатков у изобретения, конечно, было много, однако оно обещало стать настоящим прорывом в медицине при определенных доработках.

Мюллер и другие специалисты не покладали рук и продолжали совершенствовать изделие.

В 1930-х годах приспособились делать линзы из прозрачного пластика. Они были легче и удобнее для ношения.

В 1960 г. Отто Вихреле, химик из Чехии, придумал мягкие линзы из гидрогеля, дискомфорт от них почти не ощущался.

Позже эта версия была еще больше усовершенствована с помощью современных технологий.

Теперь контактные линзы максимально удобны и безопасны. Пользователи могут выбирать подходящие размеры и формы.

Линзы не только корректируют недостатки зрения (близорукость, дальнозоркость, астигматизм и т. д.).

Они также используются в эстетических целях: например, для придания глазам интересных ярких оттенков.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:37

Светлана Игнатьева

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Сейчас популярной в девяностых американской актрисе 52 года, и у нее диагностировали рак молочной железы 2-й стадии.
Игнат Ветров
13:33

Игнат Ветров

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси вполне довольна своей нестандартной внешностью, благодаря ей она и обрела мировую славу.
Светлана Игнатьева
13:11

Светлана Игнатьева

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

Старики жалеют, что не очень хорошо следили за своим здоровьем и внешностью, были не очень решительными и не захотели стать родителями.
Светлана Игнатьева
13:00

Светлана Игнатьева

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В этом штате зафиксирован самый высокий уровень бездомности среди людей в США, и пока решения проблемы нет.
Светлана Игнатьева
12:10

Светлана Игнатьева

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Влиятельный тесть одно время даже был продюсером зятя, но после развода дочери по инициативе дедушки ребенку запретили общаться с музыкантом.
Светлана Игнатьева
11:58

Светлана Игнатьева

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Эта часть Арканзаса богата драгоценными камнями благодаря извержению вулкана, которое случилось около 100 миллионов лет назад.
Светлана Игнатьева
11:44

Светлана Игнатьева

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

Ученые отметили, что остатки ранее существовавших озер похожи на то, как сегодня выглядят аналогичные породы на Земле.
article_image 14:04

Винсент Ван Гог был очень дружен со своим братом Тео и сестрой Виллеминой

Они держались наособицу от остальной семьи, Виллемина проявляла литературное дарование.

article_image 14:02

Гений и безумство в одной семье, и их порой путали между собой

Из-за умения Иннокентия Смоктуновского моментально и достоверно перевоплощаться многие без шуток считали его безумцем и верили, что он реально обретает новую личность.

article_image 14:00

Адель Гюго: Синдром вечной любви

Продолжительная болезненная любовная одержимость носит название «синдром Адель Гюго» – в честь дочери писателя Виктора Гюго.