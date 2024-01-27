Каждый день на станцию лондонского метро приходит женщина, чтобы послушать голос мужа

Типовая фраза "Mind the gap" (Будьте осторожны при посадке в вагон) была произнесена Освальдом Лоуренсом, мужем Маргарет МакКолум, и раньше звучала на всех станциях метро.

Когда муж умер, случилось это в 2003 году, Маргарет трудно было смириться с потерей, женщина очень страдала.

Она стала приходить на платформу в метро каждый день, чтобы снова и снова слушать голос любимого мужа.

Одна и та же фраза не надоедала и приводила пожилую женщину в состояние приятной ностальгической грусти.

Через какое-то время запись заменили. Теперь любимую фразу произносил бездушный робот, что очень огорчило Маргарет.

Тогда она пошла в транспортный отдел и попросила отдать ей кассету с записью голоса мужа, чтобы у нее была возможность прослушивать ее дома.

Эта история растрогала сердца работников компании.

Они приняли решение оставить живую запись с голосом Освальда Лоуренса, но лишь на одной из станций, на той, что находится рядом с домом Маргарет.

Теперь вместе с ней голос любимого человека на станции Embankment слушают все проезжающие пассажиры.

Такой жест был сделан городскими властями, чтобы напомнить жителям Лондона о том, что настоящая любовь все-таки существует.