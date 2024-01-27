Что делают итальянские женщины, чтобы всегда оставаться красавицами: 8 полезных советов для дам

10:59 2024-01-27
Что делают итальянские женщины, чтобы всегда оставаться красавицами: 8 полезных советов для дам

Итальянские женщины - само очарование, они совмещают в себе сдержанность и страсть, скромность и соблазнительность.

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Как итальянки каждый день и в любой ситуации сохраняют притягательный и обольстительный вид, заставляя встречных мужчин оборачиваться вслед? Все дело в маленьких женских хитростях.

Черный как базовый цвет:

Черный цвет в одежде итальянки считают беспроигрышным, особенно в сочетании с броскими аксессуарами.

Подходит для любой ситуации, уместен всегда. Такой образ легко дополнить и изменить.

Детали в образе:

Женщины в Италии большое внимание уделяют деталям. Это могут быть необычные часы, стильные сумки, солнечные очки.

Предпочтение отдается крупным, массивным аксессуарам.

Маникюр только темный:

Ногти итальянки всегда выделяют, поэтому красят темным ярким лаком. Такие цвета подчеркивают смуглый оттенок кожи.

Ногти должны быть всегда в порядке, маникюр безупречен.

Тушь и подводка в приоритете:

Итальянские красавицы любят естественную привлекательность.

Макияжем пользуются умеренно, лишь слегка подчеркивая природные прелести.

Обязательно прорисовывают разрез глаз с помощью туши и подводки.

Яркая помада только для вечера или для особых случаев, а вот гигиенический блеск для губ уместен всегда.

Только длинные волосы:

Итальянки - это те женщины, которые обожают длинные волосы, для них густая ухоженная шевелюра - это гордость и главный козырь.

Стрижки тут не в ходу. Красотки любят ходить с распущенными волнистыми локонами, доводя мужчин до экстаза.

Гладкая кожа и ничего лишнего:

Брить лишнюю растительность на руках и ногах - это святое. Кожа должна быть безупречно гладкой, за этим очень следят.

В этой стране эпиляция востребована как нигде.

Удобная обувь:

К туфлям предъявляются особые требования: они должны быть удобными и практичными. В крайнем случае - устойчивый низкий каблук или танкетка.

Плоская подошва, чаще всего балетки, - самый лучший вариант для повседневной жизни. Высокие каблуки - это для вечернего выхода.

Тонкая талия и соблазнительный силуэт:

Никакие веяния моды не заставят итальянок забыть о соблазнительных изгибах своего тела. Никакого оверсайза, фигура должна быть подчеркнута всегда.

Тонкую талию, все волнующие формы надо выделить. Облегающие джинсы, платье с очерченным силуэтом. Очень любят всякие пояса и ремешки на поясе.

В целом, удобство и комфорт остаются в приоритете и главенствуют над модой и внешним шиком.

Одежда должна дополнять природную красоту, а не перетягивать акцент на себя.

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