Что делают итальянские женщины, чтобы всегда оставаться красавицами: 8 полезных советов для дам

Как итальянки каждый день и в любой ситуации сохраняют притягательный и обольстительный вид, заставляя встречных мужчин оборачиваться вслед? Все дело в маленьких женских хитростях.
Черный как базовый цвет:
Черный цвет в одежде итальянки считают беспроигрышным, особенно в сочетании с броскими аксессуарами.
Подходит для любой ситуации, уместен всегда. Такой образ легко дополнить и изменить.
Детали в образе:
Женщины в Италии большое внимание уделяют деталям. Это могут быть необычные часы, стильные сумки, солнечные очки.
Предпочтение отдается крупным, массивным аксессуарам.
Маникюр только темный:
Ногти итальянки всегда выделяют, поэтому красят темным ярким лаком. Такие цвета подчеркивают смуглый оттенок кожи.
Ногти должны быть всегда в порядке, маникюр безупречен.
Тушь и подводка в приоритете:
Итальянские красавицы любят естественную привлекательность.
Макияжем пользуются умеренно, лишь слегка подчеркивая природные прелести.
Обязательно прорисовывают разрез глаз с помощью туши и подводки.
Яркая помада только для вечера или для особых случаев, а вот гигиенический блеск для губ уместен всегда.
Только длинные волосы:
Итальянки - это те женщины, которые обожают длинные волосы, для них густая ухоженная шевелюра - это гордость и главный козырь.
Стрижки тут не в ходу. Красотки любят ходить с распущенными волнистыми локонами, доводя мужчин до экстаза.
Гладкая кожа и ничего лишнего:
Брить лишнюю растительность на руках и ногах - это святое. Кожа должна быть безупречно гладкой, за этим очень следят.
В этой стране эпиляция востребована как нигде.
Удобная обувь:
К туфлям предъявляются особые требования: они должны быть удобными и практичными. В крайнем случае - устойчивый низкий каблук или танкетка.
Плоская подошва, чаще всего балетки, - самый лучший вариант для повседневной жизни. Высокие каблуки - это для вечернего выхода.
Тонкая талия и соблазнительный силуэт:
Никакие веяния моды не заставят итальянок забыть о соблазнительных изгибах своего тела. Никакого оверсайза, фигура должна быть подчеркнута всегда.
Тонкую талию, все волнующие формы надо выделить. Облегающие джинсы, платье с очерченным силуэтом. Очень любят всякие пояса и ремешки на поясе.
В целом, удобство и комфорт остаются в приоритете и главенствуют над модой и внешним шиком.
Одежда должна дополнять природную красоту, а не перетягивать акцент на себя.
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