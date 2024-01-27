Новый вид мошенничества: странная смс-рассылка от банков и «Белпочты»

11:06 2024-01-27
Новый вид мошенничества: странная смс-рассылка от банков и «Белпочты»

Преступная схема основана на рассылке сообщений, где получателя информируют о запросе на вывод средств.

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Рассылка приходит якобы от "Агропромбанка". В тексте сообщается о том, что с определенного IP-адреса был сделан запрос на вывод денег.

Далее получателю предлагают переход по ссылке: если вы не запрашивали вывод средств, то перейдите на эту страницу и выполните прописанные инструкции. При переходе по ссылке человек открывает доступ к своим сбережениям на карте.

Необычные послания также приходят от "Белпочты". Здесь человеку сообщают, что на его имя пришла посылка с неполным адресом.

Чтобы ее получить, надо перейти по ссылке и заполнить недостающие данные, потом перевести небольшую сумму за услугу доставки.

Разумеется, выполнение всех этих действий открывает мошенникам доступ к карте, с которой тут же будут списаны деньги.

Получая подобные сообщения, не нужно следовать никаким странным инструкциям.

Лучше подойти к отправителю, указанному в СМС, и лично прояснить ситуацию, например, посетить филиал банка или отделение почты.

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